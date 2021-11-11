***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 10:15
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976963
BIST
10:021.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.627
En Düşük
1.621
10:029,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0768
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,9437
En Düşük
9,8289
10:0211,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1023
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4319
En Düşük
11,2896
10:02591,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 5,37
|Açılış
|: 591,71
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
592,68
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler10:02
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|METUR
|3,03
|197.465
|% 4,12
|
|OZRDN
|7,99
|460.224
|% 3,77
|
|ADESE
|1,27
|3.783.068
|% 3,25
|
|TURGG
|149,00
|570.968
|% 3,04
|
|BASGZ
|17,37
|16.244.233
|% -9,58
|
|RALYH
|7,45
|822.033
|% -6,52
|
|DOKTA
|30,80
|59.937
|% -3,75
|
|KARYE
|13,07
|566.676
|% -2,97
|
|BANVT
|70,00
|162.750
|% -2,64
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,61
|17.111.829
|% -0,38
|
|BASGZ
|17,37
|16.244.233
|% -9,58
|
|PKENT
|3.625,00
|13.007.386
|% 0,00
|
|FORMT
|1,23
|11.931.717
|% 0,00
|
|FORMT
|1,23
|11.931.717
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,61
|17.111.829
|% -0,38
|
|FLAP
|2,29
|7.742.878
|% -0,43
|
|EUHOL
|1,72
|5.731.299
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|3.783.068
|% 3,25
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9113
|9,9183
|% 0,78
|
|Euro
|11,3911
|11,4002
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,2864
|13,3530
|% 0,98
|
|Frank
|10,7611
|10,8259
|% 0,83
|
|Riyal
|2,6383
|2,6516
|% 0,84
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,01
|
|Altın Gr.
|591
|591
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|0,14
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|-0,09
|
Seans Raporu
10:02
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10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 36 artarak (% 0.02 ) 1, 769
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10:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BASGZ, RALYH
-
10:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOBUR, ARTI
-
10:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR