***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









lan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.07.2021Tescil Tarihi26.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.07.2021, 10373Açıklamalar2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 06.07.2021 tarihli Genel Kurul kararı 26.07.2021 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 26.07.2021 tarih ve 10373 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951744BIST