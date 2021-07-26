***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.07.2021 13:08
lan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2021
Tescil Tarihi
26.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.07.2021, 10373
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 06.07.2021 tarihli Genel Kurul kararı 26.07.2021 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 26.07.2021 tarih ve 10373 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951744
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0471
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 495,03
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5534
|8,5558
|% 0,09
|
|Euro
|10,1067
|10,1147
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,7974
|11,8565
|% 0,66
|
|Frank
|9,3061
|9,3621
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2744
|2,2858
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,50
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-0,17
|