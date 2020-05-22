***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 143.933.383 143.933.383Transferler-11.372.495 11.372.495Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.580 278.850 277.270 277.270Dönem Karı (Zararı)278.850 278.850 278.850Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -1.580 -1.580 -1.580Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.904.218 597.142 10.309.747 278.850 144.210.653 144.210.653Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.323.147 -2.323.147 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.426 -59.335 -57.909 -57.909Dönem Karı (Zararı)-59.335 -59.335 -59.335Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 1.426 1.426 1.426Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.902.307 635.983 12.594.053 -59.335 146.193.704 146.193.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-313.025 -281.045Dönem Karı (Zararı)-59.335 278.850Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-59.335 278.850Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-385.372 -440.120Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 12.197 12.224Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.287 236.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.287 14.186Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7,8 0 222.047Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -384.739 -768.910Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -394.648 -778.015Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 9.909 9.105Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 -1.440 -919Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -16.677 81.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler165.771 -15.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 953İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 953Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.327 8.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.327 8.148Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 227.985 -3.654İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 227.985 -3.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -58.887 -20.993Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-278.936 -176.816Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -34.089 -104.229YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI363.676 870.965Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,12 -3.060 0Alınan Faiz366.736 870.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.936 -15.450Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -27 -6.345Ödenen Faiz24 -9.909 -9.105YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.715 574.470NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.715 574.470DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.282.144 14.406.477DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.322.859 14.980.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.374.757 15.306.130Peşin Ödenmiş Giderler17 19.979 3.621Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 228.950 208.029Diğer Dönen Varlıklar17 130.957 119.966ARA TOPLAM15.754.643 15.637.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.754.643 15.637.746DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 16.530 15.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.530 15.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 162.105.000 162.105.000Maddi Duran Varlıklar10 3.960 4.729Kullanım Hakkı Varlıkları11 77.898 82.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.123 221Peşin Ödenmiş Giderler17 1.860 435TOPLAM DURAN VARLIKLAR162.208.371 162.207.729TOPLAM VARLIKLAR177.963.014 177.845.475KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 47.639 40.043İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 47.639 40.043Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 47.639 40.043Ticari Borçlar7 10.847 14.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.847 14.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 16.708 20.812Diğer Borçlar8 233.805 5.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 233.805 5.820ARA TOPLAM308.999 80.851TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER308.999 80.851UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 46.231 53.854İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 46.231 53.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 46.231 53.854Uzun Vadeli Karşılıklar16 88.814 83.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 88.814 83.527Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 31.325.266 31.375.630TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.460.311 31.513.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.769.310 31.593.862ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar146.193.704 146.251.613Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16,18 125.902.307 125.900.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 125.902.307 125.900.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -5.834 -7.260Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 635.983 635.983Yasal Yedekler18 635.983 635.983Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.594.053 10.270.906Net Dönem Karı veya Zararı27 -59.335 2.323.147TOPLAM ÖZKAYNAKLAR146.193.704 146.251.613TOPLAM KAYNAKLAR177.963.014 177.845.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri21 -478.796 -529.107Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 17.269 121.123Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -1.058ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-461.527 -409.042Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-461.527 -409.042Finansman Gelirleri24 396.088 778.934Finansman Giderleri24 -10.573 -9.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-76.012 360.102Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16.677 -81.252Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -34.089 -133.587Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 50.766 52.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-59.335 278.850DÖNEM KARI (ZARARI)-59.335 278.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-59.335 278.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00008000 0,00039000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.426 -1.580Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.828 -2.026Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 -402 446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -402 446Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.426 -1.580TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-57.909 277.270Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-57.909 277.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846716BIST