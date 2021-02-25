***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 143.933.383 143.933.383Transferler38.841 -11.411.336 11.372.495Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.917 2.323.147 2.318.230 2.318.230Dönem Karı (Zararı)2.323.147 2.323.147 2.323.147Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -4.971 -4.917 -4.917Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613Transferler44.974 2.278.173 -2.323.147 5.403.725 5.403.725Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.778 5.407.503 5.407.503 5.407.503Dönem Karı (Zararı)5.407.503 -3.778 -3.778Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -3.778Dönem Sonu Bakiyeler18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.011.153 -2.122.696Dönem Karı (Zararı)5.407.503 2.323.147Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.407.503 2.323.147Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.286.606 -4.032.613Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 45.024 48.223Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.506 15.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 31.506 14.593Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7,8 0 900Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.609.488 -2.859.378Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.632.916 -2.892.597Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 23.428 33.219Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 -3.501 -1.698Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22 -7.105.000 -1.845.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -7.105.000 -1.845.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.354.853 609.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-132.050 -30.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 1.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 1.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -100.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -100.000 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 98 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.384 1.559İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.384 1.559Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 1.767 -2.251Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.734 -182İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.734 -182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17,26 -33.265 -30.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17,26 -33.265 -30.606Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.011.153 -1.739.622Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 0 -383.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.582.316 3.061.063Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.447 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11,12 -4.447 0Alınan Faiz1.586.763 3.061.063FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.440 -62.700Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -41.012 -29.481Ödenen Faiz24 -23.428 -33.219YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-493.277 875.667NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-493.277 875.667DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.282.144 14.406.477DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.788.867 15.282.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.859.006 15.306.130Diğer Alacaklar8 100.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100.000 0Peşin Ödenmiş Giderler17 3.591 3.621İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 3.591 3.621Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 198.740 208.029Diğer Dönen Varlıklar17 162.520 119.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 162.520 119.966ARA TOPLAM15.323.857 15.637.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.323.857 15.637.746DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 18.593 15.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 18.593 15.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 169.210.000 162.105.000Maddi Duran Varlıklar10 2.506 4.729Mobilya ve Demirbaşlar10 2.506 4.729Kullanım Hakkı Varlıkları11 41.588 82.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.530 221Diğer Haklar12 2.530 221Peşin Ödenmiş Giderler17 369 435İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 369 435TOPLAM DURAN VARLIKLAR169.275.586 162.207.729TOPLAM VARLIKLAR184.599.443 177.845.475KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 52.885 40.043İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 52.885 40.043Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 52.885 40.043Ticari Borçlar7 10.793 14.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.793 14.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 22.579 20.812Diğer Borçlar8 8.554 5.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.554 5.820ARA TOPLAM94.811 80.851TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.811 80.851UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 0 53.854İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 0 53.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 0 53.854Uzun Vadeli Karşılıklar16 119.756 83.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 119.756 83.527Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 32.729.538 31.375.630TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.849.294 31.513.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.944.105 31.593.862ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.655.338 146.251.613Ödenmiş Sermaye18 7.120.696 7.120.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16,18 125.897.103 125.900.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 125.897.103 125.900.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16,18 -11.038 -7.260Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 125.908.141 125.908.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 680.957 635.983Yasal Yedekler18 680.957 635.983Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.549.079 10.270.906Net Dönem Karı veya Zararı27 5.407.503 2.323.147TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.655.338 146.251.613TOPLAM KAYNAKLAR184.599.443 177.845.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20, 21 -2.033.810 -1.945.652Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 7.185.151 2.021.593Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -1.325ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.151.341 74.616Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.151.341 74.616Finansman Gelirleri24 1.637.586 2.894.535Finansman Giderleri24 -26.571 -36.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.762.356 2.932.894Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.354.853 -609.747Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -254.073Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.354.853 -355.674SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.407.503 2.323.147DÖNEM KARI (ZARARI)5.407.503 2.323.147Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.407.503 2.323.147Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00759000 0,00326000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.778 -4.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.723 -6.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler945 1.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi945 1.387Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.778 -4.917TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.403.725 2.318.230Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.403.725 2.318.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912967BIST