***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 19:22
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Sezai Bekgöz ve Sn. Cemal Mutlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek'te yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823021
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
18:05318,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -7,60
|Açılış
|: 318,62
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
316,31
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|ADESE
|1,12
|6
|% -23,29
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9359
|7,9757
|% -0,44
|
|Frank
|6,4103
|6,4489
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.593
|-44,19
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,79
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,17
|
|B. Petrol
|49,80
|49,80
|-1,93
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
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17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem