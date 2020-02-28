***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Sezai Bekgöz ve Sn. Cemal Mutlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek'te yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823021BIST