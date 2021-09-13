***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021, 04.02.2021, 29.01.2021, 07.01.2021, 31.12.2020, 10.12.2020, 04.12.2020, 06.11.2020, 30.10.2020, 19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.06.2021 tarihli KAP açıklamamız ile04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu Raporlarının Meclis tarafından kabul edildiği, 4 Şubat 2021'deki Kartal Belediyesi Meclisi onayından sonra, Kartal Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclisi'nde onaylanmak üzere 01.06.2021 tarihinde İBB'ye gönderildiği hususu açıklanmış idi.İBB Meclisi'nin 13.09.2021 tarihinde bugün gerçekleştireceği Eylül ayı toplantılarının ilk birleşiminin gündeminde Şirketimiz arazisinin de yer aldığıKartal ilçesi, Merkez Mahallesi, S9 Alt Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP planı. Şehir Planlama Müdürlüğü teklifi (2021/1090) ile Kartal ilçesi, Merkez Mahallesi, S10 Alt Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP planı. Şehir Planlama Müdürlüğü teklifinin (2021/1091) yer aldığı İBB'nin https://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/MeclisGundemi.aspx adresli internet sitesinden öğrenilmiştir.Gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar yapılacaktır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963382BIST