***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2021 13:05
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ATTİLA TÜRKER 2.353.479,78 TRY 33,05
ALİ NURİ TÜRKER 1.827.400,28 TRY 25,66
AYŞE BİLGİN 773.660,18 TRY 10,86
DİĞER 2.166.155,62 TRY 30,42
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 7120695.86 TRY 100 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971196
BIST
13:191.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:199,2920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0309
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:1910,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0237
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:19526,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 526,15
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.889.147
|% 9,97
|
|MERIT
|31,80
|31.931.738
|% 9,13
|
|PRKAB
|16,82
|80.332.783
|% 7,54
|
|UFUK
|20,70
|48.304
|% 7,48
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|154.702.713
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,02
|103.978.935
|% -9,02
|
|BAYRK
|8,43
|26.520.907
|% -5,39
|
|ISBIR
|57,00
|483.590
|% -4,76
|
|GARAN
|8,79
|990.917.194
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,06
|587.701.595
|% 1,73
|
|SISE
|8,15
|516.119.551
|% 1,12
|
|THYAO
|14,37
|482.345.401
|% -1,84
|
|TUPRS
|126,80
|427.495.150
|% -1,71
|
|YKBNK
|2,34
|316.122.343
|% -0,43
|
|GARAN
|8,79
|990.917.194
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,06
|587.701.595
|% 1,73
|
|TSKB
|1,20
|85.214.241
|% 0,00
|
|ODAS
|1,42
|97.170.153
|% -2,07
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2874
|9,2920
|% 0,33
|
|Euro
|10,7650
|10,7704
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,7185
|12,7823
|% 0,19
|
|Frank
|9,9840
|10,0442
|% -0,10
|
|Riyal
|2,4701
|2,4825
|% 0,34
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-5,83
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|10,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|11,06
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,35
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|0,71
|