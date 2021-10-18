***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ATTİLA TÜRKER 2.353.479,78 TRY 33,05ALİ NURİ TÜRKER 1.827.400,28 TRY 25,66AYŞE BİLGİN 773.660,18 TRY 10,86DİĞER 2.166.155,62 TRY 30,42Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 7120695.86 TRY 100 YOK İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971196BIST