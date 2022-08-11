TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 15:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054606
BIST
15:142.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 32,37
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:1417,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0933
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:1418,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1777
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:141.036,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.036,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.037,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:12
|BARMA
|43,56
|7.211.053
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.225.114
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|433.552.292
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|50.667.836
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.035.759
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.380.761
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,50
|48.734.280
|% -9,69
|
|PAMEL
|189,80
|13.892.373
|% -8,75
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|60,80
|4.505.932.161
|% 1,08
|
|AKBNK
|9,99
|1.877.235.255
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,58
|1.787.763.812
|% 3,14
|
|SASA
|53,45
|1.657.790.582
|% 1,23
|
|SISE
|24,30
|1.444.434.682
|% 1,25
|
|YKBNK
|5,58
|1.787.763.812
|% 3,14
|
|EKGYO
|3,61
|923.079.052
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,21
|891.524.680
|% 0,48
|
|AKBNK
|9,99
|1.877.235.255
|% 1,94
|
|ISCTR
|6,12
|1.157.287.997
|% 1,32
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9526
|17,9620
|% 0,52
|
|Euro
|18,5785
|18,5943
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,8707
|21,9804
|% 0,48
|
|Frank
|19,0327
|19,1473
|% 0,81
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,57
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,73
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.950
|7.001
|17,00
|
|Yarım
|3.386
|3.423
|9,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|1,08
|
Seans Raporu
15:12
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15:27XU030
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15:24NTGAZ
Yüzde 4.40 oranında artışla 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 327, 212 adet işlem