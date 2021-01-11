TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.357,72 % 0,01239111Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.130,58 % 0,02696401Bağımsız Denetim Ücreti1.511,76 % 0,00794513Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.881,58 % 0,01514428Fon Yönetim Ücreti428.718,96 % 2,2531535Hisse Senedi Komisyonu12.225,53 % 0,06425187Tahvil Bono Komisyonu490,71 % 0,00257895Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.279,44 % 0,03825745TOPLAM GİDERLER460.596,28 % 2,42068631DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.027.507,9209 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900432BIST