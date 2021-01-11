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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 17:22



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
905,25 % 0,01347465
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
10.761,23 % 0,16018099
Bağımsız Denetim Ücreti
1.340,16 % 0,01994829
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.102,59 % 0,01641206
Fon Yönetim Ücreti
57.039,31 % 0,84903057
Hisse Senedi Komisyonu
1.957,59 % 0,02913874
Tahvil Bono Komisyonu
99,69 % 0,00148389
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
131,96 % 0,00196423
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.908,39 % 0,0284064
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.079,27 % 0,10537499
TOPLAM GİDERLER
82.325,44 % 1,22541481
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.718.169,1948 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900464


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Tam 2.930 3.004 -19,39  
Yarım 1.416 1.453 -9,38  
Çeyrek 710 727 -4,69  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 -0,55  
Gümüş Gr. 6,00 6,00 0,00  
B. Petrol 55,17 55,17 -0,82  
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