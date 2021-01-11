TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 17:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
905,25 % 0,01347465
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
10.761,23 % 0,16018099
Bağımsız Denetim Ücreti
1.340,16 % 0,01994829
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.102,59 % 0,01641206
Fon Yönetim Ücreti
57.039,31 % 0,84903057
Hisse Senedi Komisyonu
1.957,59 % 0,02913874
Tahvil Bono Komisyonu
99,69 % 0,00148389
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
131,96 % 0,00196423
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.908,39 % 0,0284064
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.079,27 % 0,10537499
TOPLAM GİDERLER
82.325,44 % 1,22541481
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.718.169,1948 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900464
BIST
17:081.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,66
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:087,5242
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1510
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5242
En Düşük
7,3310
17:089,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1117
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:08443,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,59
|Açılış
|: 443,71
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KONYA
|1.324,40
|109.015.205
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.974.896
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.926.551
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.190.522
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,20
|3.164.633.619
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,48
|1.769.428.729
|% -2,36
|
|GARAN
|10,40
|1.152.913.482
|% -3,35
|
|SKBNK
|1,61
|1.107.519.341
|% 0,00
|
|TCELL
|16,84
|1.007.285.725
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,48
|1.769.428.729
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,61
|1.107.519.341
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,64
|578.761.134
|% 3,94
|
|IHLGM
|1,35
|241.175.003
|% -3,57
|
|KARSN
|3,64
|606.358.884
|% 1,39
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5156
|7,5242
|% 2,05
|
|Euro
|9,1303
|9,1373
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,1055
|10,1562
|% 1,35
|
|Frank
|8,4055
|8,4562
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9975
|2,0075
|% 1,95
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:18GLBMD
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 497, 159 adet işlem
-
17:17GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 538, 480 adet işlem
-
17:16BRSAN
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 609, 912 adet işlem
-
17:15TDGYO
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 284 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 98 kaybederek (% -0.88 ) 1, 679