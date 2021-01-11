TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri905,25 % 0,01347465Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri10.761,23 % 0,16018099Bağımsız Denetim Ücreti1.340,16 % 0,01994829Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.102,59 % 0,01641206Fon Yönetim Ücreti57.039,31 % 0,84903057Hisse Senedi Komisyonu1.957,59 % 0,02913874Tahvil Bono Komisyonu99,69 % 0,00148389Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu131,96 % 0,00196423Borsa Para Piyasası Komisyonu1.908,39 % 0,0284064Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.079,27 % 0,10537499TOPLAM GİDERLER82.325,44 % 1,22541481DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.718.169,1948 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900464BIST