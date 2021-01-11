TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.548,25 % 0,01197728Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.164,58 % 0,00255165Bağımsız Denetim Ücreti2.491,32 % 0,00152644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.302,09 % 0,02653133Fon Yönetim Ücreti1.390.405,4 % 0,85190602Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.265,72 % 0,00200092Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.352,12 % 0,00818089TOPLAM GİDERLER1.476.529,48 % 0,90467453DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.211.124,7226 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900502BIST