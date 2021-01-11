TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.270,01 % 0,01329885Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.745,22 % 0,04968934Bağımsız Denetim Ücreti1.369,04 % 0,01433584Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.635,23 % 0,01712323Fon Yönetim Ücreti81.198,62 % 0,85026746Hisse Senedi Komisyonu1.392,43 % 0,01458076Tahvil Bono Komisyonu73,28 % 0,00076735Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.053,37 % 0,08433048TOPLAM GİDERLER99.737,2 % 1,04439332DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.549.773,8502 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900503BIST