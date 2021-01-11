TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.402,56 % 0,00013155Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.763,3 % 0,00044675Bağımsız Denetim Ücreti1.342,8 % 0,00012594Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.397,09 % 0,00013103Fon Yönetim Ücreti86.361,32 % 0,00809977Hisse Senedi Komisyonu2.061,78 % 0,00019337Tahvil Bono Komisyonu323,78 % 0,00003037Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.037,38 % 0,00075382TOPLAM GİDERLER105.690,01 % 0,0099126DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.170.647,2059 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900523BIST