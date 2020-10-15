TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100 Danışma Kurulu'nun İslami Finans Prensiplerini esas alarak onayladığı Ortaklık Payları.İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz menkul kıymetler.İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz menkul kıymetler.Gayrimenkul Sertifikaları 0-5FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Yabancı Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-100Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL/Döviz/Altına Dayalı).Katılma hesaba açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6?sını aşamaz.Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmeleri.BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882022BIST