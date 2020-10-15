TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2020 18:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100 Danışma Kurulu'nun İslami Finans Prensiplerini esas alarak onayladığı Ortaklık Payları.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz menkul kıymetler.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz menkul kıymetler.
Gayrimenkul Sertifikaları 0-5
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL/Döviz/Altına Dayalı).Katılma hesaba açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6?sını aşamaz.
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmeleri.
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü geçemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882022
BIST