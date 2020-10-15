TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









RI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-100Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Peşin olmak kaydıyla Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDiğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Peşin olmak kaydıyla Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882025BIST