TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Ortaklık Paylarıİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20 Faizsiz menkul kıymetler.İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Faizsiz menkul kıymetler.KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı (TL/Döviz/Altın).Katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet VerdiğiYatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Katılım Fonu Katılma PaylarıFON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PaylarıVaad Sözleşmeleri 0-10 Taraflardan En Çok Birinin Tek Taraflı Bağlayıcı Vaadi ile Belli Bir Süre Sonunda Önceden Tespit Edilmiş Şartlarla Geri Satma Taahhüdünde Bulunarak Almak (Vaad)KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Danışma Kuru lunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Payları.Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 80-100 Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)(*)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 80-100 Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)(*)Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 Kamu ve/veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882037BIST