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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.10.2020 18:40
GÜNCEL HABERLER



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-30 Danışma Kurulu'nun İslami Prensipleri esas alarak onayladığı BIST tarafından hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen TL Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri ve/veya Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20 TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20 Katılım esaslarına uygun
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Katılım esaslarına uygun
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı (TL) . Katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.
Vaad Sözleşmeleri 0-20 Fon portföy değerinin %10'ununu aşamaz
Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen TL Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri.
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882042


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AVOD 9,90 104.124.423 % 10,00  
PENGD 6,71 154.192.892 % 10,00  
RAYSG 18,26 7.947.374 % 10,00  
CEOEM 8,14 94.150.571 % 10,00  
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Sterlin 10,2011 10,2522 % -0,59  
Frank 8,6335 8,6855 % 0,10  
Riyal 2,1077 2,1183 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 2,57  
Altın Gr. 486 486 2,27  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,12 24,16 -0,13  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,00  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,37  
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