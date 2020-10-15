TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-30 Danışma Kurulu'nun İslami Prensipleri esas alarak onayladığı BIST tarafından hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen TL Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri ve/veya Kira SertifikalarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20 TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarıİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20 Katılım esaslarına uygunİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Katılım esaslarına uygunMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı (TL) . Katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.Vaad Sözleşmeleri 0-20 Fon portföy değerinin %10'ununu aşamazGelir Ortaklığı Senetleri 70-90 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen TL Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri.FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882042BIST