TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.06.2021 13:55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat ŞENSOY 02.05.2018 15.12öneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası Yetkili 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçları Lisansı
Selçuk YILMAZ 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi ? Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçları Lisansı
Fazlı Taşkent 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941961
BIST
14:071.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:078,3994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:0710,2085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0691
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:07509,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,74
|Açılış
|: 509,74
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:07
|OYYAT
|22,54
|148.808.290
|% 9,95
|
|PEGYO
|1,52
|52.768.655
|% 8,57
|
|MZHLD
|51,50
|4.481.967
|% 7,07
|
|EUKYO
|5,77
|2.433.045
|% 6,65
|
|KAPLM
|20,62
|3.262.028
|% 6,29
|
|YESIL
|3,16
|17.343.806
|% -9,97
|
|TKURU
|160,30
|4.216.942
|% -8,50
|
|ATATP
|29,36
|59.466.924
|% -7,15
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|YAPRK
|34,06
|4.378.207
|% -6,53
|
|THYAO
|14,56
|767.012.719
|% 0,90
|
|GARAN
|8,51
|685.557.275
|% 0,35
|
|ASELS
|15,82
|446.297.454
|% 0,76
|
|FENER
|37,04
|410.507.171
|% 1,37
|
|TUPRS
|104,40
|391.858.703
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,15
|331.695.030
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|213.191.916
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|272.493.102
|% 0,44
|
|GARAN
|8,51
|685.557.275
|% 0,35
|
|BOBET
|5,15
|318.079.258
|% 5,75
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3973
|8,3994
|% -0,34
|
|Euro
|10,2022
|10,2085
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,8451
|11,9045
|% -0,57
|
|Frank
|9,3221
|9,3783
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2302
|2,2414
|% -0,46
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,27
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.368
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|-31,49
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-15,23
|
|Çeyrek
|814
|833
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,27
|