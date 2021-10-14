TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
14.10.2021 14:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
22/10/2021
Açıklamalar
Fon ünvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970692
BIST
14:441.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:449,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0808
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:4410,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1043
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:44529,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,22
|Açılış
|: 529,78
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:42
|LUKSK
|54,45
|3.337.948
|% 10,00
|
|DITAS
|17,41
|31.357.483
|% 7,60
|
|AVHOL
|6,85
|7.284.301
|% 7,37
|
|KZBGY
|30,90
|87.676.362
|% 6,99
|
|MAALT
|182,50
|32.851.957
|% 6,85
|
|BAYRK
|9,90
|15.123.677
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,99
|103.110.519
|% -6,79
|
|DOBUR
|32,16
|2.701.194
|% -5,85
|
|GRNYO
|2,32
|1.308.314
|% -5,31
|
|ASELS
|16,53
|798.720.386
|% 1,41
|
|FROTO
|171,40
|749.027.800
|% -3,49
|
|GARAN
|9,33
|741.863.874
|% -0,53
|
|THYAO
|14,37
|572.061.661
|% 0,77
|
|TUPRS
|124,40
|552.916.292
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,39
|254.721.844
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|127.976.524
|% -2,70
|
|GARAN
|9,33
|741.863.874
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,82
|136.440.656
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,76
|380.877.006
|% 0,30
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1549
|9,1573
|% 0,88
|
|Euro
|10,6411
|10,6484
|% 0,99
|
|Sterlin
|12,5290
|12,5919
|% 1,30
|
|Frank
|9,9168
|9,9765
|% 1,29
|
|Riyal
|2,4349
|2,4472
|% 0,87
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,72
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,18
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.487
|3.575
|54,95
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,58
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,96
|