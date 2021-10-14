TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi22/10/2021AçıklamalarFon ünvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970693BIST