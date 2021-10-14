TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
14.10.2021 14:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
22/10/2021
Açıklamalar
Fon ünvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970695
BIST
14:511.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:519,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0753
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:5110,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1013
|Açılış
|: 10,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:51529,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,22
|Açılış
|: 529,78
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:51
|LUKSK
|54,45
|3.341.106
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,00
|91.456.038
|% 7,34
|
|AVHOL
|6,84
|7.482.719
|% 7,21
|
|DITAS
|17,34
|31.500.958
|% 7,17
|
|MAALT
|182,30
|32.974.234
|% 6,73
|
|BAYRK
|9,90
|15.123.806
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,06
|104.271.421
|% -6,42
|
|DOBUR
|32,14
|2.701.387
|% -5,91
|
|GRNYO
|2,33
|1.310.178
|% -4,90
|
|ASELS
|16,52
|802.810.599
|% 1,35
|
|GARAN
|9,33
|759.712.748
|% -0,53
|
|FROTO
|170,40
|758.681.941
|% -4,05
|
|THYAO
|14,39
|576.606.774
|% 0,91
|
|TUPRS
|124,50
|555.877.727
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,38
|254.971.502
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|128.204.077
|% -2,70
|
|GARAN
|9,33
|759.712.748
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,83
|136.897.570
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,77
|382.366.260
|% 0,45
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1518
|9,1529
|% 0,83
|
|Euro
|10,6350
|10,6449
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,5305
|12,5933
|% 1,31
|
|Frank
|9,9178
|9,9775
|% 1,30
|
|Riyal
|2,4353
|2,4475
|% 0,88
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,72
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,18
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.487
|3.575
|54,95
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,58
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,96
|
Seans Raporu
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