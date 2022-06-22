TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038672
BIST
16:182.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,83
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:1817,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:1818,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
16:181.028,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.028,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:17
|MAKIM
|12,87
|421.014.904
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.527.380
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.062.496
|% 9,94
|
|AKSGY
|2,83
|37.929.904
|% 8,85
|
|EGSER
|27,08
|58.518.894
|% 8,32
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,00
|104.221.412
|% -7,22
|
|ULUUN
|22,80
|77.691.762
|% -7,01
|
|THYAO
|51,60
|4.006.971.547
|% -0,58
|
|EREGL
|28,16
|1.497.677.415
|% -1,88
|
|SISE
|22,28
|1.335.119.667
|% -1,50
|
|FROTO
|311,10
|1.070.074.667
|% 2,78
|
|SASA
|45,42
|1.008.540.297
|% -0,57
|
|ODAS
|3,11
|570.582.214
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,94
|889.454.347
|% -0,80
|
|AKBNK
|9,16
|976.308.184
|% 0,33
|
|KARSN
|7,56
|809.433.961
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,63
|258.040.058
|% -0,75
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3532
|17,3557
|% 0,10
|
|Euro
|18,2986
|18,3181
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,2169
|21,3233
|% -0,01
|
|Frank
|17,9555
|18,0637
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6111
|4,6342
|% 0,12
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|7,96
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.830
|6.928
|41,00
|
|Yarım
|3.353
|3.389
|20,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.694
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,55
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32ETYAT
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 076 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 2, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 25, 811.00 milyon TL de
-
16:31MARKA
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 956 adet işlem
-
16:30SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 319, 747 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 35 kaybederek (% -0.23 ) 2, 304