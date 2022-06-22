TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038674
BIST
15:312.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,22
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:3117,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:3118,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:311.027,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.027,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.028,16
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MAKIM
|12,87
|420.667.517
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.022.638
|% 9,95
|
|AKSGY
|2,80
|33.915.188
|% 7,69
|
|EGSER
|26,80
|49.253.631
|% 7,20
|
|CLEBI
|323,50
|151.156.758
|% 6,98
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,90
|100.923.959
|% -7,27
|
|ULUUN
|23,38
|65.981.955
|% -4,65
|
|THYAO
|52,15
|3.456.699.240
|% 0,48
|
|EREGL
|28,14
|1.431.225.512
|% -1,95
|
|SISE
|22,28
|1.243.459.230
|% -1,50
|
|FROTO
|310,80
|990.970.573
|% 2,68
|
|SASA
|45,56
|934.520.821
|% -0,26
|
|ODAS
|3,12
|553.228.324
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,93
|778.684.792
|% -1,00
|
|KARSN
|7,54
|782.747.038
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,14
|807.086.583
|% 0,11
|
|DOHOL
|4,04
|298.861.601
|% -0,98
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3386
|17,3500
|% 0,07
|
|Euro
|18,2471
|18,2687
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,1969
|21,3032
|% -0,10
|
|Frank
|17,9349
|18,0430
|% 0,39
|
|Riyal
|4,6118
|4,6349
|% 0,14
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|8,64
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|-9,00
|
|Tam
|6.807
|6.904
|17,00
|
|Yarım
|3.342
|3.377
|8,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,11
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,16
|
Seans Raporu
15:31
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-
15:46XU100
Endeks 2, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 23, 364.00 milyon TL de
-
15:46RYSAS
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 637 adet işlem
-
15:43SMART
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 029, 508 adet işlem
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, TTKOM
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 7 kaybederek (% -0.20 ) 2, 305