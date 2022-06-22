TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038675
BIST
16:442.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,19
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:4417,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0244
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:4418,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0794
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
16:441.029,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.029,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MAKIM
|12,87
|421.133.038
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.561.867
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.458.139
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|27.193.937
|% 9,84
|
|AKSGY
|2,84
|44.854.859
|% 9,23
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,00
|105.814.581
|% -7,76
|
|SANEL
|6,77
|2.974.360
|% -4,92
|
|THYAO
|51,90
|4.297.946.906
|% 0,00
|
|EREGL
|28,38
|1.637.777.890
|% -1,11
|
|SISE
|22,38
|1.441.045.481
|% -1,06
|
|FROTO
|311,00
|1.097.118.001
|% 2,74
|
|AKBNK
|9,16
|1.042.712.101
|% 0,33
|
|ODAS
|3,13
|603.166.805
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,95
|946.568.111
|% -0,60
|
|AKBNK
|9,16
|1.042.712.101
|% 0,33
|
|KARSN
|7,55
|821.085.225
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,63
|259.500.495
|% -0,75
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3535
|17,3626
|% 0,14
|
|Euro
|18,3287
|18,3464
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2273
|21,3338
|% 0,04
|
|Frank
|17,9712
|18,0794
|% 0,59
|
|Riyal
|4,6125
|4,6356
|% 0,15
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|13,88
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.830
|6.934
|7,00
|
|Tam
|6.821
|6.920
|33,00
|
|Yarım
|3.349
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-7,03
|