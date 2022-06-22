TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038680
BIST
17:052.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,65
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0517,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0223
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0518,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0742
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:051.029,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.029,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:05
|MAKIM
|12,87
|421.185.097
|% 10,00
|
|DOKTA
|31,18
|10.637.549
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|29.270.200
|% 9,84
|
|POLTK
|694,60
|17.794.128
|% 8,75
|
|AKSGY
|2,82
|56.249.113
|% 8,46
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|ULUSE
|170,40
|107.308.634
|% -7,54
|
|SANEL
|6,75
|3.025.298
|% -5,20
|
|PEKGY
|1,13
|29.643.541
|% -5,04
|
|ODAS
|3,13
|613.400.650
|% -2,49
|
|PGSUS
|187,30
|484.437.910
|% 0,43
|
|YYLGD
|17,00
|471.539.716
|% -4,71
|
|MAKIM
|12,87
|421.185.097
|% 10,00
|
|TMSN
|30,96
|200.720.359
|% 1,31
|
|ODAS
|3,13
|613.400.650
|% -2,49
|
|FORMT
|1,79
|118.000.950
|% 5,29
|
|MOBTL
|1,75
|69.489.688
|% -1,69
|
|MAKIM
|12,87
|421.185.097
|% 10,00
|
|SEGYO
|1,10
|31.710.268
|% -0,90
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3512
|17,3605
|% 0,13
|
|Euro
|18,3256
|18,3412
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2266
|21,3331
|% 0,04
|
|Frank
|17,9741
|18,0824
|% 0,61
|
|Riyal
|4,6124
|4,6355
|% 0,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|10,41
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.845
|6.948
|21,00
|
|Tam
|6.828
|6.926
|39,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|19,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,23
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20AGHOL
Yüzde 4.58 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 465 adet işlem
-
17:19AKSGY
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 293, 878 adet işlem
-
17:18AKFGY
Yüzde 4.05 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 425, 507 adet işlem
-
17:17SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 651 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 28, 783.00 milyon TL de