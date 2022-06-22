TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038681
BIST
15:422.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,76
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:4217,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0305
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:4218,2890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:421.028,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.027,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.028,16
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:42
|MAKIM
|12,87
|420.712.820
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.082.010
|% 9,95
|
|CELHA
|10,67
|10.014.742
|% 8,11
|
|AKSGY
|2,79
|34.430.736
|% 7,31
|
|EGSER
|26,82
|51.225.559
|% 7,28
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,00
|102.252.025
|% -7,22
|
|ULUUN
|23,06
|73.255.546
|% -5,95
|
|THYAO
|51,50
|3.701.654.836
|% -0,77
|
|EREGL
|28,16
|1.451.433.023
|% -1,88
|
|SISE
|22,24
|1.274.217.485
|% -1,68
|
|FROTO
|310,40
|1.034.542.392
|% 2,54
|
|SASA
|45,54
|947.027.503
|% -0,31
|
|ODAS
|3,11
|554.956.547
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,91
|821.377.265
|% -1,41
|
|KARSN
|7,54
|790.016.305
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,13
|850.061.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,61
|239.821.377
|% -1,51
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3415
|17,3687
|% 0,18
|
|Euro
|18,2734
|18,2890
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,1778
|21,2840
|% -0,19
|
|Frank
|17,9119
|18,0198
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6108
|4,6340
|% 0,12
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|10,35
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|12,00
|
|Tam
|6.819
|6.915
|28,00
|
|Yarım
|3.347
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,83
|