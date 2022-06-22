TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038683
BIST
17:042.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,84
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0417,3616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0418,3428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:041.028,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.028,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MAKIM
|12,87
|421.185.097
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.615.228
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.637.549
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|29.270.200
|% 9,84
|
|POLTK
|694,60
|17.794.128
|% 8,75
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,40
|107.308.634
|% -7,54
|
|SANEL
|6,75
|3.025.298
|% -5,20
|
|THYAO
|51,90
|4.596.401.630
|% 0,00
|
|EREGL
|28,22
|1.737.582.526
|% -1,67
|
|SISE
|22,30
|1.497.747.400
|% -1,41
|
|FROTO
|309,50
|1.126.510.333
|% 2,25
|
|AKBNK
|9,14
|1.109.562.265
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,94
|989.340.602
|% -0,80
|
|ODAS
|3,13
|613.400.650
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,14
|1.109.562.265
|% 0,11
|
|KARSN
|7,56
|912.178.518
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,62
|261.153.021
|% -1,13
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3519
|17,3615
|% 0,13
|
|Euro
|18,3295
|18,3451
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2313
|21,3378
|% 0,06
|
|Frank
|17,9795
|18,0878
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6121
|4,6352
|% 0,14
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|11,43
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.845
|6.948
|21,00
|
|Tam
|6.828
|6.926
|39,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|19,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,37
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 651 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 28, 783.00 milyon TL de
-
17:15GESAN
Yüzde 4.05 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 692, 063 adet işlem
-
17:14BAGFS
Yüzde 4.35 oranında artışla 16.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 537, 756 adet işlem
-
17:13ECILC
Yüzde 5.85 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 391, 439 adet işlem