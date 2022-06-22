TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038685
BIST
17:042.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,84
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0417,3616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0418,3428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:041.029,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.028,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BAYRK
|6,71
|29.827.704
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,87
|421.209.885
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.615.228
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.637.549
|% 9,94
|
|POLTK
|695,20
|17.891.325
|% 8,85
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|169,20
|107.488.722
|% -8,19
|
|SANEL
|6,75
|3.025.737
|% -5,20
|
|THYAO
|52,05
|4.644.878.080
|% 0,29
|
|EREGL
|28,28
|1.744.977.755
|% -1,46
|
|SISE
|22,36
|1.503.550.346
|% -1,15
|
|FROTO
|309,60
|1.127.714.309
|% 2,28
|
|AKBNK
|9,15
|1.115.139.726
|% 0,22
|
|YKBNK
|4,93
|990.675.830
|% -1,00
|
|ODAS
|3,13
|613.953.263
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,15
|1.115.139.726
|% 0,22
|
|KARSN
|7,55
|917.872.004
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,62
|261.218.314
|% -1,13
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3524
|17,3616
|% 0,13
|
|Euro
|18,3317
|18,3428
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2364
|21,3429
|% 0,08
|
|Frank
|17,9843
|18,0926
|% 0,67
|
|Riyal
|4,6128
|4,6360
|% 0,16
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|13,88
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.830
|6.934
|7,00
|
|Tam
|6.821
|6.920
|33,00
|
|Yarım
|3.349
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-7,03
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19AKSGY
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 293, 878 adet işlem
-
17:18AKFGY
Yüzde 4.05 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 425, 507 adet işlem
-
17:17SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 651 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 28, 783.00 milyon TL de
-
17:15GESAN
Yüzde 4.05 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 692, 063 adet işlem