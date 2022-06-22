TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038687
BIST
15:312.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,22
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:3117,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:3118,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:311.027,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.027,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.028,16
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MAKIM
|12,87
|420.681.558
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.022.638
|% 9,95
|
|AKSGY
|2,80
|33.920.012
|% 7,69
|
|EGSER
|26,84
|49.534.456
|% 7,36
|
|POLTK
|684,80
|13.060.311
|% 7,22
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,40
|101.047.355
|% -7,00
|
|ULUUN
|23,42
|66.783.562
|% -4,49
|
|THYAO
|52,15
|3.466.301.256
|% 0,48
|
|EREGL
|28,14
|1.434.181.197
|% -1,95
|
|SISE
|22,26
|1.244.308.808
|% -1,59
|
|FROTO
|310,70
|993.569.453
|% 2,64
|
|SASA
|45,54
|935.195.711
|% -0,31
|
|ODAS
|3,11
|553.298.511
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,93
|779.099.174
|% -1,00
|
|KARSN
|7,54
|782.957.732
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,14
|812.371.174
|% 0,11
|
|DOHOL
|4,04
|300.234.669
|% -0,98
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3386
|17,3500
|% 0,07
|
|Euro
|18,2471
|18,2687
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,1985
|21,3048
|% -0,09
|
|Frank
|17,9381
|18,0462
|% 0,41
|
|Riyal
|4,6121
|4,6353
|% 0,14
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,51
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|12,00
|
|Tam
|6.818
|6.915
|28,00
|
|Yarım
|3.347
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,65
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46XU100
Endeks 2, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 23, 364.00 milyon TL de
-
15:46RYSAS
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 637 adet işlem
-
15:43SMART
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 029, 508 adet işlem
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, TTKOM
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 7 kaybederek (% -0.20 ) 2, 305