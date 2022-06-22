TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038689
BIST
15:232.573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,83
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:2317,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:2318,2758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:231.027,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.027,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.027,64
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:23
|MAKIM
|12,87
|420.646.037
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,04
|19.308.743
|% 9,85
|
|POLTK
|687,90
|12.645.959
|% 7,70
|
|AKSGY
|2,80
|33.776.662
|% 7,69
|
|CLEBI
|323,40
|148.668.154
|% 6,94
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|173,10
|99.717.247
|% -6,08
|
|SMART
|6,07
|12.283.071
|% -3,65
|
|THYAO
|52,10
|3.432.046.027
|% 0,39
|
|EREGL
|28,10
|1.422.030.224
|% -2,09
|
|SISE
|22,26
|1.231.334.133
|% -1,59
|
|FROTO
|311,60
|960.980.343
|% 2,94
|
|SASA
|45,60
|930.155.587
|% -0,18
|
|ODAS
|3,12
|550.624.972
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,94
|743.163.758
|% -0,80
|
|KARSN
|7,54
|775.994.425
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,16
|780.530.864
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,63
|193.068.871
|% -0,75
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3547
|17,3628
|% 0,14
|
|Euro
|18,2577
|18,2758
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,1818
|21,2881
|% -0,17
|
|Frank
|17,9170
|18,0249
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6108
|4,6339
|% 0,11
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|2,00
|
|Tam
|6.803
|6.903
|16,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,18
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:37SMART
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 034 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 5 kaybederek (% -0.34 ) 2, 822
-
15:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, TRKCM
-
15:34OYYAT
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 461 adet işlem
-
15:33SMART
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 010 adet işlem