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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

22.06.2022 15:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038691


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 6,71 29.075.718 % 10,00  
MAKIM 12,87 421.173.321 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.599.382 % 9,95  
DOKTA 31,18 10.599.603 % 9,94  
AKSGY 2,84 54.064.322 % 9,23  
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16:58 Alış Satış %  
Dolar 17,3518 17,3612 % 0,13  
Euro 18,3201 18,3306 % 0,35  
Sterlin 21,2455 21,3520 % 0,13  
Frank 17,9991 18,1075 % 0,75  
Riyal 4,6122 4,6354 % 0,15  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 12,12  
Altın Gr. 1.027 1.027 5,69  
Cumhuriyet 6.830 6.934 7,00  
Tam 6.818 6.917 30,00  
Yarım 3.347 3.383 14,00  
Çeyrek 1.677 1.691 7,00  
Gümüş.Ons 21,54 21,57 -0,14  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 -0,11  
B. Petrol 108 108 -6,99  
Seans Raporu 16:58
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