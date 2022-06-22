TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038692
BIST
17:002.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,22
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0017,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0018,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:001.029,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.029,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BAYRK
|6,71
|29.075.718
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,87
|421.173.321
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.599.382
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.599.603
|% 9,94
|
|AKSGY
|2,84
|54.064.322
|% 9,23
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,80
|106.800.631
|% -7,33
|
|SANEL
|6,77
|3.014.104
|% -4,92
|
|THYAO
|52,35
|4.510.255.431
|% 0,87
|
|EREGL
|28,38
|1.713.004.645
|% -1,11
|
|SISE
|22,40
|1.471.811.921
|% -0,97
|
|FROTO
|310,90
|1.115.009.118
|% 2,71
|
|AKBNK
|9,17
|1.090.085.131
|% 0,44
|
|YKBNK
|4,95
|978.480.022
|% -0,60
|
|ODAS
|3,13
|612.045.580
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,17
|1.090.085.131
|% 0,44
|
|KARSN
|7,58
|895.870.761
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,63
|260.852.197
|% -0,75
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3518
|17,3612
|% 0,13
|
|Euro
|18,3201
|18,3306
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2455
|21,3520
|% 0,13
|
|Frank
|17,9991
|18,1075
|% 0,75
|
|Riyal
|4,6122
|4,6354
|% 0,15
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|12,12
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.830
|6.934
|7,00
|
|Tam
|6.818
|6.917
|30,00
|
|Yarım
|3.347
|3.383
|14,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,99
|
Seans Raporu
16:58
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17:13ECILC
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17:11XU050
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