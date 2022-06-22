TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038682
BIST
16:342.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:3417,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:3418,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0785
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3551
En Düşük
18,0279
16:341.026,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.026,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:32
|MAKIM
|12,87
|421.068.958
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.554.143
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.402.140
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,69
|24.664.581
|% 9,67
|
|AKSGY
|2,85
|42.313.849
|% 9,62
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,00
|104.952.205
|% -7,22
|
|ETYAT
|3,14
|6.887.050
|% -5,42
|
|THYAO
|51,90
|4.220.283.525
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.522.583.756
|% -1,81
|
|SISE
|22,34
|1.390.232.563
|% -1,24
|
|FROTO
|310,90
|1.082.259.663
|% 2,71
|
|SASA
|45,48
|1.025.440.767
|% -0,44
|
|ODAS
|3,13
|598.607.705
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,94
|911.700.516
|% -0,80
|
|AKBNK
|9,17
|1.008.461.199
|% 0,44
|
|KARSN
|7,54
|816.765.547
|% -2,46
|
|EKGYO
|2,62
|258.592.121
|% -1,13
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3545
|17,3612
|% 0,13
|
|Euro
|18,3294
|18,3473
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2137
|21,3200
|% -0,02
|
|Frank
|17,9548
|18,0630
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6110
|4,6341
|% 0,12
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,73
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.825
|6.922
|35,00
|
|Yarım
|3.351
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,92
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47CELHA
Yüzde 5.37 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 788 adet işlem
-
16:46XU100
Endeks 2, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 26, 611.00 milyon TL de
-
16:46ULUUN
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 637, 372 adet işlem
-
16:42ETYAT
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 069, 965 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 69 kaybederek (% -0.07 ) 2, 308