TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038920
BIST
17:122.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -32,52
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.542
17:1217,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0362
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:1218,3086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:121.028,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.028,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:12
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.467.795
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.964.278
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.404.656
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,85
|2.614.752.751
|% -2,31
|
|SISE
|21,74
|1.380.752.966
|% -2,07
|
|EREGL
|27,64
|1.363.231.001
|% -1,99
|
|ODAS
|3,26
|1.099.300.534
|% 3,49
|
|SASA
|45,06
|1.094.101.496
|% -0,09
|
|ODAS
|3,26
|1.099.300.534
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,77
|958.584.878
|% -3,05
|
|TSKB
|2,17
|322.999.763
|% -3,98
|
|AKBNK
|8,82
|1.089.988.918
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,60
|310.934.154
|% -1,52
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3584
|17,3760
|% 0,21
|
|Euro
|18,2799
|18,3086
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,2312
|21,3377
|% 0,25
|
|Frank
|18,0378
|18,1465
|% 0,49
|
|Riyal
|4,6115
|4,6347
|% 0,20
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.823
|6.923
|5,00
|
|Yarım
|3.350
|3.386
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,89
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
-
17:27
OLMK, KONYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ISKUR, SNKRN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem