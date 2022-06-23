TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038924
BIST
16:332.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -11,45
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
16:3317,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0205
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
16:3318,2924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0377
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:331.025,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.025,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:31
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|PRDGS
|2,87
|206.238.451
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,15
|298.100.815
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,50
|2.241.574.429
|% -1,06
|
|SISE
|21,96
|1.214.631.771
|% -1,08
|
|EREGL
|27,90
|1.108.198.736
|% -1,06
|
|SASA
|45,26
|995.885.176
|% 0,35
|
|ODAS
|3,27
|988.351.467
|% 3,81
|
|ODAS
|3,27
|988.351.467
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,86
|702.795.290
|% -1,22
|
|TSKB
|2,23
|254.602.009
|% -1,33
|
|AKBNK
|8,92
|936.260.708
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,63
|229.345.502
|% -0,38
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3525
|17,3626
|% 0,13
|
|Euro
|18,2700
|18,2800
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,2159
|21,3223
|% 0,18
|
|Frank
|17,9912
|18,0996
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6119
|4,6350
|% 0,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-13,00
|
|Tam
|6.809
|6.907
|-11,00
|
|Yarım
|3.343
|3.378
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,72
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 44 kaybederek (% -0.32 ) 2, 298
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, PRDGS, LIDFA, UFUK
-
16:42
OLMK, TKFEN, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
IHAAS, MZHLD, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 137 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 111 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem