TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038927
BIST
17:302.545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -29,11
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:3017,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0403
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3801
En Düşük
17,3014
17:3018,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:301.028,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.028,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:30
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.590.249
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|71.176.113
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|71.249.967
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,00
|2.826.602.182
|% -2,02
|
|EREGL
|27,70
|1.446.459.085
|% -1,77
|
|SISE
|21,68
|1.440.164.097
|% -2,34
|
|SASA
|44,92
|1.162.486.331
|% -0,40
|
|AKBNK
|8,80
|1.157.277.509
|% -3,19
|
|ODAS
|3,25
|1.135.015.265
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,78
|1.007.780.930
|% -2,85
|
|TSKB
|2,17
|348.614.718
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,60
|357.448.378
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,80
|1.157.277.509
|% -3,19
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3581
|17,3801
|% 0,23
|
|Euro
|18,2798
|18,3023
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,2253
|21,3317
|% 0,23
|
|Frank
|18,0727
|18,1816
|% 0,69
|
|Riyal
|4,6152
|4,6384
|% 0,28
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.823
|6.923
|5,00
|
|Yarım
|3.350
|3.386
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,89
|