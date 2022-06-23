TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038930
BIST
16:532.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -23,36
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.548
16:5317,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0222
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
16:5318,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:531.029,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.029,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:51
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.314.905
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,31
|5.793.987
|% 9,74
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,25
|2.410.238.383
|% -1,54
|
|SISE
|21,74
|1.294.676.896
|% -2,07
|
|EREGL
|27,68
|1.265.565.202
|% -1,84
|
|ODAS
|3,23
|1.033.338.383
|% 2,54
|
|SASA
|45,18
|1.031.262.894
|% 0,18
|
|ODAS
|3,23
|1.033.338.383
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,77
|834.154.156
|% -3,05
|
|TSKB
|2,18
|293.868.753
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,86
|1.028.508.680
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,60
|252.152.212
|% -1,52
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3517
|17,3576
|% 0,10
|
|Euro
|18,3038
|18,3302
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,2126
|21,3190
|% 0,17
|
|Frank
|17,9964
|18,1048
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6106
|4,6337
|% 0,18
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,12
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-13,00
|
|Tam
|6.811
|6.909
|-9,00
|
|Yarım
|3.344
|3.379
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,97
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,76
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:02XU100
Endeks 2, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 24, 324.00 milyon TL de
-
17:02ETYAT
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 709, 976 adet işlem
-
17:00FENER
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 591 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ISCTR, YKBNK
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 78 kaybederek (% -0.86 ) 2, 285