TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038940
BIST
17:402.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -27,58
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:4017,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0399
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3799
En Düşük
17,3014
17:4018,3248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:401.029,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.029,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:38
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.659.995
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.426.853
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|82.207.168
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,00
|2.923.709.028
|% -2,02
|
|EREGL
|27,68
|1.478.889.276
|% -1,84
|
|SISE
|21,62
|1.476.610.087
|% -2,61
|
|SASA
|44,98
|1.188.287.861
|% -0,27
|
|AKBNK
|8,80
|1.184.826.422
|% -3,19
|
|ODAS
|3,25
|1.154.050.173
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,78
|1.018.489.558
|% -2,85
|
|TSKB
|2,17
|352.093.994
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,60
|359.409.312
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,80
|1.184.826.422
|% -3,19
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3655
|17,3766
|% 0,21
|
|Euro
|18,3066
|18,3262
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,2176
|21,3240
|% 0,19
|
|Frank
|18,0485
|18,1572
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6143
|4,6374
|% 0,26
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.819
|6.924
|6,00
|
|Yarım
|3.348
|3.387
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,09
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 01 kaybederek (% -1.67 ) 2, 774
-
17:52XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 28, 810.00 milyon TL de
-
17:47XU100
Endeks 2, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 28, 515.00 milyon TL de
-
17:44PEGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 009, 692 adet işlem
-
17:43AKMGY
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 48.44 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 510 adet işlem