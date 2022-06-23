TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038941
BIST
16:582.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -23,53
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.548
16:5817,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
16:5818,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0218
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:581.028,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.028,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:58
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.390.904
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.162.542
|% 9,93
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,25
|2.427.085.064
|% -1,54
|
|SISE
|21,76
|1.305.471.886
|% -1,98
|
|EREGL
|27,72
|1.279.543.732
|% -1,70
|
|ODAS
|3,25
|1.043.694.255
|% 3,17
|
|AKBNK
|8,86
|1.039.931.117
|% -2,53
|
|ODAS
|3,25
|1.043.694.255
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,77
|860.846.499
|% -3,05
|
|TSKB
|2,18
|298.951.016
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,86
|1.039.931.117
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,61
|280.441.933
|% -1,14
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3524
|17,3662
|% 0,15
|
|Euro
|18,2837
|18,3083
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,2345
|21,3410
|% 0,27
|
|Frank
|18,0128
|18,1213
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6102
|4,6333
|% 0,17
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,47
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-13,00
|
|Tam
|6.807
|6.905
|-13,00
|
|Yarım
|3.342
|3.377
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,48
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 22 kaybederek (% -0.92 ) 2, 284
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, MAKIM, UFUK, OYYAT
-
17:12
UFUK, KONKA, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
EMNIS, SNKRN, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 121 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem