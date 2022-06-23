TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038944
BIST
16:592.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -24,25
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.548
16:5917,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0446
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3844
En Düşük
17,3014
16:5918,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0226
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:591.028,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.028,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:57
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.390.904
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.162.542
|% 9,93
|
|NTGAZ
|8,88
|64.931.888
|% 8,96
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|ETYAT
|3,16
|2.234.100
|% -3,95
|
|POLTK
|662,10
|8.176.668
|% -3,78
|
|ODAS
|3,25
|1.043.694.255
|% 3,17
|
|KOZAL
|191,10
|516.058.624
|% -0,83
|
|BERA
|14,21
|386.581.862
|% 7,57
|
|MAKIM
|14,15
|298.390.904
|% 9,95
|
|PGSUS
|186,20
|286.512.773
|% -0,69
|
|ODAS
|3,25
|1.043.694.255
|% 3,17
|
|PRDGS
|2,83
|226.637.889
|% 8,43
|
|MOBTL
|1,73
|50.931.158
|% 0,00
|
|BERA
|14,21
|386.581.862
|% 7,57
|
|FORMT
|1,77
|46.194.790
|% -0,56
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3524
|17,3627
|% 0,13
|
|Euro
|18,2893
|18,3183
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,2345
|21,3410
|% 0,27
|
|Frank
|18,0128
|18,1213
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6102
|4,6333
|% 0,17
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|6,89
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-13,00
|
|Tam
|6.807
|6.905
|-13,00
|
|Yarım
|3.342
|3.377
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,53
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 22 kaybederek (% -0.92 ) 2, 284
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, MAKIM, UFUK, OYYAT
-
17:12
UFUK, KONKA, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
EMNIS, SNKRN, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 121 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem