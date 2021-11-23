TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.11.2021 18:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979310
BIST
17:591.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 27,59
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
17:5912,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 12,08%
|| 1,3782
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
17:5914,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 12,34%
|| 1,5823
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
17:59738,49
En Yüksek
|Değişim
|: 11,50%
|| 76,15
|Açılış
|: 738,49
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.673.052
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|59.805.831
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|172.558.984
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.168.514
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|117.634.061
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|826.848.092
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.014.688
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|185.630.542
|% -9,35
|
|IHGZT
|0,76
|38.563.663
|% -8,43
|
|GARAN
|11,57
|4.547.900.744
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,72
|3.845.601.217
|% 4,81
|
|SISE
|11,92
|3.252.145.201
|% 6,33
|
|THYAO
|18,66
|2.693.875.902
|% 5,84
|
|EREGL
|23,06
|2.119.448.102
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,43
|1.900.041.594
|% -3,11
|
|KRDMD
|8,72
|3.845.601.217
|% 4,81
|
|ODAS
|1,59
|633.660.539
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.547.900.744
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,18
|724.784.266
|% -0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6872
|12,7844
|% 12,08
|
|Euro
|14,2770
|14,4048
|% 12,34
|
|Sterlin
|16,9362
|17,0211
|% 11,20
|
|Frank
|13,5562
|13,6378
|% 11,32
|
|Riyal
|3,3746
|3,3916
|% 11,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-16,64
|
|Altın Gr.
|723
|723
|60,76
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|9,50
|9,51
|0,64
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|1,73
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN, MERCN, BASGZ
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17:59
EREGL, EGEPO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında