TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
14.10.2021 16:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970795
BIST
17:231.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:239,1806
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1030
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
17:2310,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1161
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:23529,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,95
|Açılış
|: 529,51
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:23
|LUKSK
|54,45
|3.372.306
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|188.465.299
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.528.467
|% 9,95
|
|RAYSG
|10,30
|2.964.117
|% 9,57
|
|ALCTL
|25,78
|39.098.075
|% 7,06
|
|BAYRK
|9,90
|15.190.314
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.012.663
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,54
|128.365.531
|% -9,12
|
|OZBAL
|16,92
|191.946.216
|% -7,44
|
|GARAN
|9,30
|1.115.801.823
|% -0,85
|
|FROTO
|171,80
|1.079.254.458
|% -3,27
|
|ASELS
|16,55
|1.025.705.180
|% 1,53
|
|TUPRS
|125,40
|758.328.436
|% 2,12
|
|THYAO
|14,37
|747.313.633
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,40
|355.473.596
|% 0,42
|
|GARAN
|9,30
|1.115.801.823
|% -0,85
|
|ODAS
|1,45
|159.595.707
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,41
|354.985.496
|% 3,02
|
|EKGYO
|1,83
|184.825.840
|% 0,55
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1774
|9,1806
|% 1,13
|
|Euro
|10,6544
|10,6597
|% 1,10
|
|Sterlin
|12,5350
|12,5979
|% 1,34
|
|Frank
|9,9002
|9,9599
|% 1,13
|
|Riyal
|2,4376
|2,4498
|% 0,98
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|6,39
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,48
|