***TURSG* *PSGYO* *GEDZA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TURSG******PSGYO******GEDZA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GEDZA, PSGYO, TURSG04.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTURKIYE SIGORTA TURSG 0,1339237 0,1205313Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaGEDIZ AMBALAJ GEDZA 100,00000 Kaydi PayPASIFIK GMYO PSGYO 54,15525 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190886BIST