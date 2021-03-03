***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısında, 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim hizmetinin, Denetim Kurulumuzca da uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılması konusunda Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914923BIST