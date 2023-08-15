***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.08.2023 11:02
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
3.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
3.08.2023
Tescil Tarihi
10.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.08.2023-10890
Açıklamalar
3 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetiminin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yerine getirilmesine yönelik alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiş ve aynı gün 10890 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185520
BIST
'
12:227.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -40,91
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:2227,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0545
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:2229,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1301
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:221.655,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.655,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ORGE
|46,20
|123.965.398
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.855.526
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.456.897
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|59.272.163
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|411.379.444
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|492.889.883
|% -9,98
|
|AVHOL
|97,55
|94.099.085
|% -7,54
|
|ULUFA
|9,06
|71.455.691
|% -6,79
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ASTOR
|140,20
|5.315.988.462
|% 0,14
|
|THYAO
|262,10
|4.862.562.993
|% 0,27
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|EREGL
|42,36
|2.078.193.174
|% -0,47
|
|GESAN
|112,90
|1.775.289.564
|% 6,91
|
|ZOREN
|4,95
|1.597.741.753
|% 9,27
|
|ADESE
|2,32
|436.692.495
|% -5,69
|
|SKBNK
|3,97
|531.014.920
|% -1,73
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|YKBNK
|16,03
|1.127.319.998
|% 1,20
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0546
|27,0615
|% 0,20
|
|Euro
|29,5790
|29,5920
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,2779
|34,4498
|% 0,37
|
|Frank
|30,7655
|30,9508
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1949
|7,2310
|% 0,26
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|11.337
|11.509
|-4,00
|
|Tam
|11.108
|11.172
|-34,00
|
|Yarım
|5.571
|5.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.806
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|-0,21
|