***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Entegre Rapor
01.03.2024 10:02
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Entegre Rapor )
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Entegre Rapor
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Açıklamalar
Türkiye Sigorta'nın ilk Entegre faailyet Raporunu bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253331
BIST
'
11:009.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,61
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
11:0031,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0945
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
11:0033,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0556
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
11:002.060,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,49
|Açılış
|: 2.060,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.535.047.199
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|320.583.640
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|508.820.649
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|199.602.280
|% 9,96
|
|ALCTL
|135,40
|305.799.322
|% -9,61
|
|ERSU
|32,06
|32.550.795
|% -6,26
|
|NETAS
|90,30
|61.729.962
|% -4,95
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|KBORU
|166,00
|763.419.677
|% -4,65
|
|GUBRF
|205,40
|2.417.270.819
|% 2,39
|
|REEDR
|71,50
|1.842.491.904
|% 3,32
|
|LMKDC
|31,52
|1.535.047.199
|% 9,98
|
|THYAO
|280,75
|1.423.763.305
|% -0,35
|
|EREGL
|45,70
|1.289.562.107
|% 0,40
|
|LMKDC
|31,52
|1.535.047.199
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,26
|506.114.522
|% 1,44
|
|KLGYO
|5,85
|199.602.280
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,63
|183.807.813
|% -0,18
|
|ODAS
|10,25
|321.995.711
|% 1,59
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3219
|31,3280
|% 0,30
|
|Euro
|33,9093
|33,9223
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,4525
|39,6504
|% 0,36
|
|Frank
|35,2033
|35,4154
|% 0,07
|
|Riyal
|8,3269
|8,3687
|% 0,29
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|873,70
|875,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,35
|943,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,95
|2.045,24
|% 0,66
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