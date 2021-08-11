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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

11.08.2021 19:15



***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
OSEM Sertifikasyon Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.236.600 TL
Edinim Yöntemi
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Belli değil.
Edinme Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Belli değil.
Beher Payın Alış Fiyatı
Belli değil.
Toplam Tutar
Belli değil.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Belli değil.
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Belli değil.
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Belli değil.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Belli değil.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Belli değil.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Sigorta Birliği
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Belli değil.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Türkiye Sigorta Birliği tarafından %100 hissesine sahip olunan OSEM Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin hisselerinin Şirketimiz tarafından satın alınma görüşmelerine başlanması için Yönetim Kurulumuz tarafından 11 Ağustos 2021 tarihinde karar alınmış olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957394


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.150.128 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.568.316 % 9,99  
VKING 6,29 13.347.972 % 9,97  
KLKIM 14,06 254.220.363 % 9,93  
KARYE 13,06 93.596.680 % 9,93  
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Euro 10,1756 10,1823 % 0,88  
Sterlin 11,9834 12,0435 % 1,12  
Frank 9,3598 9,4162 % 0,97  
Riyal 2,3018 2,3133 % 0,80  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 23,02  
Altın Gr. 488 488 10,35  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,50 23,54 0,18  
Gümüş Gr. 6,54 6,56 0,10  
B. Petrol 71,11 71,11 0,48  
Seans Raporu 18:05
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