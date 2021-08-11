***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıOSEM Sertifikasyon Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon HizmetiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi8.236.600 TLEdinim YöntemiHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihBelli değil.Edinme KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBelli değil.Beher Payın Alış FiyatıBelli değil.Toplam TutarBelli değil.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Belli değil.Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Belli değil.Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Belli değil.Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Belli değil.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Belli değil.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Sigorta BirliğiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBelli değil.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarTürkiye Sigorta Birliği tarafından %100 hissesine sahip olunan OSEM Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin hisselerinin Şirketimiz tarafından satın alınma görüşmelerine başlanması için Yönetim Kurulumuz tarafından 11 Ağustos 2021 tarihinde karar alınmış olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957394BIST