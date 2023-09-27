***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkTürkiye Sigorta AŞİşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkTürkiye Sigorta AŞİlgili Geri Alım Programının Tarihi28.06.2022 07.02.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizin, 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım işlemleri kapsamında geri alınan paylardan 23.163.784 TL nominal değerli pay kalmıştır.Geri alınan bu paylardan 10.01.2023 – 02.05.2023 döneminde iktisap edilen Şirketimiz sermayesinin %1,72'sini temsil eden 20.000.000 TL nominal değerli pay 27.09.2023 tarihinde pay başına 36,00 TL fiyatla Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satılmıştır.Diğer taraftan, Şirketimizin 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım süreci hâlen yürürlükte olup Şirketimizce pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTURSG 27/09/2023 20.000.000 % 1,72 36 % 0,27 529.541.186 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197698BIST