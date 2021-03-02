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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2021 00:10



***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Kâr Payı dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TURSG, TRAGUSGR91O3 Peşin 0,4244426 42,44426 15 0,3607762 36,07762

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 09.04.2021 13.04.2021 12.04.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TURSG, TRAGUSGR91O3 0 0

Ek Açıklamalar
Konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra toplam 493.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 09 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden ödenmesi ilişkin Yönetim Kurulumuzun 01.03.2021 tarihli kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021.03.01 Ek.Kar Payı Dağıtımı 2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.161.523.363
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 165.610.126
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.437.885.803 1.429.447.457
4. Vergiler ( - ) 276.428.188 276.428.188
5. Net Dönem Kârı 1.161.457.615 1.153.019.269
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 498.841.730,65 498.841.730,65
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 32.708.876,92 32.708.876,92
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 629.907.007,43 621.468.661,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 629.907.007,43 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 488.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 630.395.007,43 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 58.076.168,15 0
* Nakit 58.076.168,15 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 434.923.831,85 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 43.492.383,19 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 93.414.624,25 84.976.278,25
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 419.050.000 0 66,53 0,361 36,08
TOPLAM 419.050.000 0 66,53 0,361 36,08





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914375


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UZERB 71,50 1.180.442 % 10,00  
NTHOL 4,84 205.132.542 % 10,00  
MAALT 255,20 68.117.805 % 10,00  
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Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,48 26,52 0,01  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,00  
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