***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Kâr Payı dağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TURSG, TRAGUSGR91O3 Peşin 0,4244426 42,44426 15 0,3607762 36,07762Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 09.04.2021 13.04.2021 12.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TURSG, TRAGUSGR91O3 0 0Ek AçıklamalarKonsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra toplam 493.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 09 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden ödenmesi ilişkin Yönetim Kurulumuzun 01.03.2021 tarihli kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021.03.01 Ek.Kar Payı Dağıtımı 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.161.523.3632. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 165.610.126Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.437.885.803 1.429.447.4574. Vergiler ( - ) 276.428.188 276.428.1885. Net Dönem Kârı 1.161.457.615 1.153.019.2696. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 498.841.730,65 498.841.730,657. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 32.708.876,92 32.708.876,928. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 629.907.007,43 621.468.661,43Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 629.907.007,43 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 488.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 630.395.007,43 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 58.076.168,15 0* Nakit 58.076.168,15 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 434.923.831,85 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 43.492.383,19 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 93.414.624,25 84.976.278,2520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 419.050.000 0 66,53 0,361 36,08TOPLAM 419.050.000 0 66,53 0,361 36,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914375BIST