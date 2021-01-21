***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 19:00
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Şirketimizin toplam brüt prim üretimi bilgisi ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903747
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0464
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05441,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,86
|Açılış
|: 441,88
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|53,90
|160.999.645
|% 10,00
|
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|9.752.029
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.546.340
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|1.211.903
|% 10,00
|
|EPLAS
|35,84
|2.824.869
|% -9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|KLNMA
|31,06
|4.989.206
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,86
|2.017.812
|% -9,86
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|2.411.179.922
|% -0,30
|
|AKBNK
|6,91
|1.167.903.765
|% -0,14
|
|THYAO
|13,03
|1.099.978.201
|% -1,73
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,59
|747.805.079
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|TSKB
|1,94
|582.321.552
|% -2,02
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3693
|7,3727
|% -0,63
|
|Euro
|8,9639
|8,9713
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0857
|10,1363
|% -0,08
|
|Frank
|8,2833
|8,3332
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,15
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,74
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59JANTS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 499.70 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 895 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, MGROS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INTEM, TACTR, ESCOM, HURGZ, AYCES, SEKUR, VERTU, TGSAS, PKENT
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17:57
INVEO, COSMO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında